Télécoms / Abdoulaye Makhtar Diop : « Il faut moraliser le secteur… »

Tout comme la majorité des parlementaires aujourd’hui à l’hémicycle, le vice-président Abdoulaye Makhtar Diop qui a pris la parole lors du débat sur le vote du budget du ministère de l’économie numérique et des télécommunications, s’est inquiété de la domination du réseau Sonatel. « La Sonatel est devenue un nom commun d’opérateur de téléphonie », a-t-il lancé d’emblée.

Abdoulaye Makhtar Diop a fustigé devant le ministre Ndèye Tické Ndiaye Diop, les multiples offres de l’opérateur Orange qui ne fait pas l’affaire du contribuable sénégalais. Il va plus loin et dénonce une offre de ce réseau qui permet aux jeunes d’avoir un accès facile à internet tard dans la nuit. C’est pour cette raison que le Grand Serigne de Dakar pense qu’il faudrait moraliser le secteur. «La vérité est que c’est son exploitation qui pose problème », fait-il savoir avant de lancer qu’il faudra un contrôle éthique, sinon le pays ira droit à la catastrophe.