Télécommunications : l’ARTP piratée de 102 Go de données par le groupe Hackers Karakurt.

Une semaine après sa menace informatique en l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, le groupe des hackers karakurt vient de mettre, ce lundi, sa menace à exécution. La rançon qui avait été avancée par les hackers n’a pas visiblement été divulguée. Ainsi, c’est ce lundi, vers 14h45 que les 102 Go de données de l’Artp ont été portées à la connaissance du public.



Cependant, ce piratage de l’autorité de régulation concerne exclusivement les boîtes mails d'un nombre important de salariés de la boite et parmi ces employés, certains occupent des postes stratégiques. De probables données sensibles à trouver telles des échanges avec d'autres ministères, d'autres personnes d'autres pays, des données sur des projets passés, en cours ou à venir au Sénégal qui n'étaient pas publics jusqu'ici, des documents entre autres.



À l’heure où le numérique gagne du terrain, tous mécanismes de protection de données relatifs à la cyber sécurité demeurent un impératif, notamment chez les pays africains qui en font même, un défi à relever.