Télécommunications : Sonatel lève l'équivoque sur la nouvelle gamme "Illimix- Mixel"

Pour lever la confusion et procéder à un début de réponse, le groupe Sonatel-Orange précise qu'il ne s'agit pas d'une hausse tarifaire, mais plutôt de permettre au client de mieux optimiser sa consommation. Ainsi, le groupe Sonatel-Orange poursuit depuis plusieurs années une politique de baisse continue de ses tarifs proposés au client. Ainsi, avec cette nouvelle gamme de forfaits mise sur le marché le 22 juillet et qui a d'ailleurs suscité plusieurs interprétations, Sonatel-Orange estime ne pas avoir dérogé à la règle qui consiste à faciliter la vie des sénégalais dans le domaine du numérique et d'accompagner l'État dans son plan Sénégal Émergent et particulièrement sur le volet numérique 2025.



Pour une meilleure compréhension de cette nouvelle gamme de forfait, le groupe Sonatel-Orange a voulu, cet après midi, en présence du directeur général de la Sonatel Sékou Dramé, de Abdou Karim Mbengue, directeur de la communication et des relations extérieures de la Sonatel ainsi que d'autres responsables, donner des détails plus explicites sur ces récents produits.

Deux offres de la nouvelle gamme Illimix ont ainsi sucsité quelques incompréhensions. Il s'agit des deux offres ILLIMIX MOIS 4500f et 7500 f qui sont considérées comme des hausses tarifaires par rapport aux anciens forfaits/mois de 1900 et 5900f.

Selon le groupe Sonatel Orange, "il urge de lever l'équivoque et de montrer que la nouvelle gamme s'inscrit plutôt dans une volonté de soulager le budget quotidien des sénégalais tenant compte du contexte de Covid-19.

La particularité de cette nouvelle offre est liée à ces deux offres/semaine à 1300 f (valables 7 jours) qui n'existaient pas dans l'ancienne gamme. De même, un nouveau forfait/semaine a été créé sur la formule Kirène et qui est accessible à 690 f.



Toutefois, la nouveauté est liée à cette possibilité de combiner les illimix entre eux pour cumuler les avantages et se retrouver avec la validité la plus avantageuse. Cela permettra de bénéficier du volume d'appel ou d'internet plus important et à moindre coût par rapport à l'ancienne gamme.

Toutes ces précisions ont été faites aujourd'hui par El Hadj Cheikh Gaye, le responsable du département mobile.