Télécommunications : La Sonatel lance le Linguère Digital Academy après le Linguère Digital Challenge pour les femmes entrepreneures.

La Société nationale de Télécommunications (Sonatel) est en pleine mutation de ses offres de services dans le souci de s’approcher de ses clients qu’elle compte fidéliser. C’est ainsi après le Linguère Digital Challenge et à l’occasion d’un « Webinaire des Linguères » sur le thème du renforcement des capacités des femmes entrepreneures ce jeudi 23 juillet 2020, que la Sonatel a lancé le Linguère Digital Academy. Ce énième produit lancé est un programme gratuit de renforcement de capacités en ligne. Son but c’est de répondre aux nombreuses demandes d’accompagnement non financier formulées par les entrepreneurs.



Il faut rappeler que le webinaire est un moyen d’accompagner des femmes entrepreneures du Sénégal dont les activités sont également impactées par la pandémie de la Covid-19. L’objectif de ce webinaire est la montée en compétence des femmes entrepreneures dans le domaine des TIC, en favorisant un cadre d’échanges sur les problématiques liées à une nécessaire adaptation face à la pandémie Covid-19 qui implique innovation, réinvention et surtout stratégies de résilience à la crise.



Ainsi, la Linguère Digital Academy (LDA) vient compléter le Linguère Digital Challenge (LDC). À signaler que le Linguère Digital Challenge est un prix Sonatel de l’entrepreneuriat numérique féminin, qui depuis sa création en 2015, a reçu 293 dossiers. Il a émis plus de 76 millions FCFA de financement en faveur l’inclusion numérique des femmes au Sénégal. La cinquième édition du Linguère Digital Challenge (LDC) avait consacré Mburu, Sen Edition et Set TIC comme start-up gagnantes du LDC 2019.



Cependant venu pour compléter le Linguère Digital Challenge, le Linguère Digital Academy est un programme entièrement en ligne qui sert d’espace d’échanges virtuels à toute la communauté des femmes entrepreneures sélectionnées parmi les 280 qui ont postulé au programme LDC depuis 5 ans. Il s’agit aussi et surtout de 6 mois de formation en ligne dont 24 sessions sur les compétences entrepreneuriales, celles digitales et sur la résilience face à la crise de la Covid19.



La Sonatel ne compte pas s’arrêter en si bon chemin avec son nouveau programme, car au-delà du volet animation à travers des Live de présentation, les bénéficiaires peuvent profiter des Talks de partage de bonnes pratiques et la création d’une communauté en ligne de femmes entrepreneures du numérique.