Télécommunications: L’opérateur Free interpelle les parlementaires sur l’amortissement de la fiscalité dans leur secteur

L’opérateur de téléphonie mobile Free Sénégal a accueilli la commission communication des parlementaires de l’Assemblée nationale, ce jeudi 22 juin dans ces locaux, afin d’échanger sur les questions relatives à la télécommunication mais aussi autour des réalisations et des perspectives de FREE depuis son arrivée au Sénégal en 2019.



En effet, ceci est une manière pour eux, selon Mamadou Mbengue, Directeur Général, de renouveler son engagement avec la population en terme d’offre de services de qualité mais aussi de toutes ses actions autour de la responsabilité sociale d’entreprise, un volet qui interpelle les représentants du peuple ( dans le domaine de l’éducation, de la santé, du sport … etc).



Ainsi, le Directeur de FREE de préciser qu’ils attendent en retour que ces parlementaires, au sortir de ce dialogue puisse, de retour à l’Assemblée, les aident à avoir un espace pour mieux rentabiliser et monétiser leurs investissements en faisant en sorte qu’ils aient moins de pression fiscale mais également qu’ils puissent les soulager sur d’autres leviers opérationnels pour qu’en retour ils puissent mieux servir ensemble les sénégalais.