Télécommunications : Free cède à Helios Tower son portefeuille d'infrastructures passives pour 105 milliards de Francs CFA

La société de télécommunications « Free » Sénégal a décidé de céder son portefeuille d'infrastructures, pour une durée de 15 ans à Helios Tower, gestionnaire de tours télécoms. Une opération qui entre dans le cadre du plan stratégique de developpement de « Free » et qui permettra à la deuxième société de téléphonie du Sénégal d’engranger la somme de 160 millions d'euros (105 milliards de FCFA). C’est ainsi un portefeuille de 1200 tours qui vient s’ajouter aux acquisitions déjà effectuées en Afrique subsaharienne par la société de télécommunications basée au Royaume-Uni. Grâce à cette transaction, Helios Towers deviendra le plus grand fournisseur indépendant d'infrastructures de tours au Sénégal. Il est prévu que l'opération soit conclue d'ici le premier trimestre 2021, sous réserve des conditions habituelles de réalisation et de l'approbation des autorités réglementaires selon un communiqué rendu public par Helios. Du côté de « Free », cette transaction permettra d'étendre encore la couverture mobile de son réseau au Sénégal en s'associant avec la première société de tours de la région. À souligner que « Free » reste le maître « de la technologie déployée » sur ses sites.