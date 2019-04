Télécommunications/Concertation nationale sur la CMR/19 : L’Artp se réunit pour la finalisation des positions préliminaires nationales.

Etant d’une importance capitale pour le développement des télécommunications, les fréquences radioélectriques sont nécessaires pour l’avancée des télécommunications au Sénégal.

C‘est ce qui a réuni ce jeudi les acteurs dans les locaux de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes sous la présence d’ailleurs de son ex dg (devenu ministre de l’environnement et du développement durable) pour échanger sur la convocation de l’UIT (union internationale des télécommunications) sur la prochaine conférence mondiale des radiocommunications (CMR) 19 qui se tiendra en Égypte du 28 octobre au 22 novembre. Abdou Karim Sall a démontré toute sa satisfaction de participer à ces débuts de réflexion avec la présence de Mr Niane, qui est à la tête du directoire des radiocommunications au sein de l’Artp.