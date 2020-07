Télécommunications : 467 milliards de F Cfa de chiffre d’affaires générés par la téléphonie mobile en 2019.

Le secteur de la téléphonie mobile se porte bien. Il a enregistré un chiffre d’affaires qui s’établit à 467 milliards de F Cfa en 2019 contre 463 milliards en 2018, soit une hausse de 4 milliards (0,71%), a révélé, ce jeudi 16 juillet 2020, l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Ladite structure, dans un rapport sur le marché des communications électroniques en 2019, a indiqué que ‘’cette légère hausse du chiffre d’affaires de la téléphonie mobile peut s’expliquer par le ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires du segment Internet mobile (41,48% en 2018 contre 14,08% en 2019). Et ajoute que ‘’cet accroissement est porté par le trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile qui représente 82,83% du chiffre d’affaires et a augmenté de 0,23% en 2019 et l’Internet mobile (14,08%)’’.



Ladite agence de régulation, dans le rapport parcouru par Dakaractu a aussi précisé que ‘’les investissements (hors coûts d’acquisition des fréquences) réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont aussi augmenté en 2019 (122 milliards contre 63 milliards en 2018)’’.



Une situation qui conforte la déclinaison, au niveau des communications électroniques, l’Union Internationale des Télécommunications. Laquelle fait état de ‘’tendances mondiales positives en 2019, marquées par une croissance (+18,4%) des abonnements actifs à la large bande mobile, une augmentation des utilisateurs Internet (4,1 milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par rapport à 2018), une couverture mobile beaucoup plus élargie (97%), un accès de plus en plus accru aux réseau Lte (avec 82% de la population mondiale qui sont couvertes par les réseaux Lte)’’.