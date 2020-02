Télécommunications : « Bientôt les problèmes de roaming et d'interférence dans les zones frontalières seront jugulés » (Abdoul Ly, Dg Artp)

Le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes a présidé ce lundi une réunion de coordination sur l'utilisation des fréquences dans les zones frontalières. Abdoul Ly et ses pairs des pays frontaliers vont réfléchir pendant trois jours sur l'état d'avancement des actions retenues lors de la dernière réunion de coordination de Bamako en avril 2018 ; des problèmes de roaming non intentionnels et d'interférence dans nos zones frontalières ; des besoins bilatéraux de coordination dans la bande FM.

Le résultat attendu de cette réunion c'est de juguler dans les meilleurs délais les problèmes de roaming non intentionnel et des interférences. Car les enjeux des télécommunications dans ces zones sont de plusieurs ordres... Un plan d'action sera présenté comme début de solution à ce problème lancinant d'interférence dans ces zones.