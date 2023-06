Technologies de 5e génération: Le Sénégal procéde au lancement de candidatures pour l'attribution de fréquences 5G.

L'avis d'appel public à candidatures vient d'être lancé pour l'attribution de fréquences autorisant l’utilisation des technologies de 5ème génération en vue de l'établissement et l'exploitation de réseau ouvert public de communications électroniques 5G au Sénégal.



En effet, l’Etat du Sénégal a opté pour le renforcement de la connectivité très haut débit et des usages numériques dans le pays en attribuant des fréquences pour l’établissement et l’exploitation de réseau ouvert au public de communications électroniques 5G au Sénégal.



Seules les sociétés de droit sénégalais détentrices d’une licence d’établissement et d’exploitation de réseau ouvert au public et de fourniture de services de communications électroniques, en vigueur au Sénégal à la date du dépôt de la candidature, sont concernées par ce présent appel public à candidatures.



Les candidats intéressés pourront retirer le dossier d’appel public à candidature au siège de l’ARTP et déposer au plus tard le 14 juillet 2023, à 11 heures précises du matin...