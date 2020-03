Technologies : Free renforce la performance des télécommunications des entreprises avec Free Business.

L'opérateur de téléphonie mobile Free a lancé ce jeudi 12 mars 2020 son nouveau modèle " Free Business". Une nouvelle plateforme qui vient proposer des offres et des solutions innovantes aux entreprises du Sénégal.

Venu présider la cérémonie de lancement, le Directeur Général de Free Business, Hichem Andaloussi, a souligné que ce nouveau modèle vise à étendre auprès des entreprises et professionnels des offres et des solutions qui participeront activement à la croissance des entreprises établies et de l'économie du Sénégal. « Elle propose des solutions voix, des solutions de connectivité, des services avancés (SMS, USSD, M2M, etc.) et des outils de gestion pour faciliter l'activité des professionnels », a précisé M. Andaloussi. « La stratégie de Free Business passe par le déploiement de technologies innovantes qui permettront de fournir les services numériques de dernière génération aux populations vivant au Sénégal », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette nouvelle donne entend promouvoir le service client et l'optimisation des budgets de communication de ses clients, pour accompagner les entreprises dans le développement et leur croissance.

A l’en croire, Free Business est un opérateur global qui réunit le mobile, l'internet de très haut débit, le Cloud, le mobile money et les solutions avancées pour accompagner les entreprises sénégalaises dans leur transformation digitale, quels que soient leur taille et leur secteur d’activités.

Par ailleurs, Free Business va jouer un rôle majeur et déterminant dans la transmission de données de haut débit grâce à son réseau de fibre optique de plus de 2 300 km disponible sur l'étendre du territoire sénégalais. Ainsi, M. Andaloussi promet des infrastructures fiables de dernière génération, un réseau performant et un portefeuille de solutions variées, modulaires et compétitives. Ce qui est, révèle-t-il, une offre complète que Free Business propose aux petites et moyennes entreprises.