Technologie : Le Sénégal vers la livraison de produits médicaux essentiels par drone

La méthode de livraison des produits médicaux par drone devenue depuis quelques temps à la mode, intéresse fortement le Sénégal si on se fie à un communiqué qui renseigne par ailleurs, qu’une délégation du ministère de la santé s’est rendue au Ghana dans ce sens. La délégation en effet était à Omenako, localité située à 70 km d’Accra (Ghana), le mercredi 24 avril 2019, pour prendre part à l’inauguration d’un centre de distribution de ces drones dont la principale fonctionnalité est de livrer des produits médicaux essentiels. Une nouvelle méthode qui va occasionner un gain de temps, d’argent et surtout sauver plus de malades qui sont dans des états critiques, renseigne la même source. Le Pr Mamadou Bèye, Chef de délégation sénégalaise a laissé entendre qu’avec Zipline, la société américaine spécialisée dans la fabrication de drones de livraison, qu’un travail est effectué depuis plus d’un an pour essayer de partager l’expérience sur l’utilisation des drones par rapport à la distribution de certains produits d’urgence, mais aussi de voir comment et dans quelle condition utiliser cette technologie pour améliorer l’offre de services en matière de soins .