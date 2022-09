Tchad : démission de Chérif M. Zene, ministre des affaires étrangères.

C'est par une correspondance en date du 19 septembre 2022, que le désormais ex-ministre des affaires étrangères du Tchad a informé le président du conseil militaire de transition, chef de l'État, de sa décision de quitter le gouvernement de transition. Chérif Mahamat Zene justifie sa décision par le fait que son engagement et sa volonté de servir son pays, "se trouvent contrariés par des initiatives et des actions parallèles de certains membres du cabinet présidentiel et du Gouvernement, qui seraient entreprises à son insu et sur instruction du chef de l'État.

Des agissements que n'aurait pas aimé le désormais ex ministre des affaires étrangères. En effet selon lui, "ces initiatives et interférences répétitives et intempestives ne visent qu'à entraver l'exercice de mes fonctions et empiéter sur les prérogatives qui sont celles de mon département", a-t-il dit...