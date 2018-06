Taxe foncière en Afrique : APTI pour une amélioration des politiques

Pour fournir à leurs citoyens des biens et services publics satisfaisants et d'investir dans les infrastructures nécessaires, les villes africains ont besoin de revenus suffisants et durables. C'est dans ce cadre qu'intervient l'Initiative africaine pour l'impôt foncier. L'objectif est d'améliorer les politiques des impôts fonciers et de pourvoir à leur mise en œuvre en Afrique en mettant en place d'un réseau composé de praticiens, de décideurs et de chercheurs qui bénéficient de toutes les ressources nécessaires. Ce qui explique la tenue ce matin à Dakar de la première conférence annuelle sur la taxe foncière...