Taux de croissance projeté à 7% en 2018 : Abdallah Dionne met le Sénégal dans le TOP 5 continental

A la faveur de sa Déclaration de politique générale, qui se tient à l’Assemblée nationale au moment où ces lignes sont écrites, le Premier ministre a relevé, ce mardi, que quatre années de mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent ont permis au Sénégal d’atteindre un taux de croissance de 6 % (projeté à 7 % en 2018) sur quatre années consécutives. C e qui, selon Boun Abdallah Dionne, est un record.

Mieux, informe le chef du gouvernement, en Afrique, la croissance est ressortie à 1, 3 % en 2016, à 2,7 % en 2017 et elle projetée à 3,5 % en 2018. Le Sénégal, à l’en croire, figure parmi les cinq pays ayant

les croissances économiques les plus fortes sur le continent.

« L’inflation est aux autour de 2 % avec une réduction significative et continue du déficit budgétaire à 3,7 % du Pib en 2017 contre 6,7 % en 2011 grâce à des efforts soutenus de rationalisation des dépenses

et de mobilisation des ressources internes », se laisse convaincre le Pm.

« L’endettement, poursuit-il, reste maitrisé grâce à une politique prudente privilégiant les prêts et emprunts concessionnels sur le marché financier ayant plus de longue maturité ».

« Le service de la dette extérieure s’est établie respectivement en 2017 à 10,9 % des ressources budgétaires et à 9,1 % des exportations de biens et services confirmant la viabilité de la dette sénégalaise», éclaire M. Dionne.