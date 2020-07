Taux de Réussite aux Examens : « L'effectif déteint sur la qualité et nous espérons de meilleurs résultats cette année-ci ». (Cheikh Mbow/COSYDEP)

Les effectifs pléthoriques des classes est en baisse en cette période de Covid-19. « Pour respecter les mesures barrières, la distanciation est scrupuleusement respectée dans les écoles. Maintenant c'est 20 élèves par classe. Mais à l’école Ibra Seck, c’est treize par salle de classe. C'est une bonne chose et cela peut impacter sur les résultats des examens, car l'enseignant n’est plus l'enseignant de la classe, mais il peut l'être pour chaque élève. Cela peut nous permettre de faire de meilleurs résultats », a annoncé Cheikh Mbow, le coordonnateur de la COSYDEP au Sénégal. Le défi est que chaque pays africain fasse au moins 80 % de taux de réussite à tous les examens, mais malheureusement, depuis plus de deux décennies, le Sénégal est entre 30 à 40 % , selon toujours le directeur exécutif de la COSYDEP. C'était lors d'une visite qui a eu lieu ce 27 juillet à Rufisque.