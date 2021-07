Taux d’incidence du Covid-19 parmi ces classes d’âge : Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye souligne une augmentation de 21% chez les 25-34 ans et de 19% chez les 34-40 ans.

Les autorités sanitaires ne cessent de le répéter que le coronavirus touche toutes les tranches d’âges. La présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) a fait, aujourd’hui, le point sur le taux d’incidence de plus en plus fort parmi ces classes d’âges.



Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a ainsi souligné une augmentation de 21% chez les 25-34 ans et de 19% chez les 34-40 ans. « Il y a une atteinte notoire au niveau de la tranche de 25-34 ans jusqu’à l’ordre de 21%, 34-40 ans jusqu’à l’ordre de 19%. Ce qui fait qu’on a presque sur la tranche extrêmement jeune une atteinte de l’ordre de 40% », a-t-elle affirmé.



Selon ces chiffres, des tranches d’âges de plus en plus jeunes semblent désormais touchées par la Covid-19. Pour les femmes, Dr Marie Khemesse a confirmé une hausse du nombre de cas diagnostiqués chez les plus jeunes.



« Du côté du genre féminin, près de 54% des personnes atteintes sont dans la tranche jeune », a encore indiqué la présidente du Cnge, qui révèle que depuis deux à trois jours de petits enfants sont testés positifs.