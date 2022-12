Taux d’endettement et déficit budgétaire : La ministre de l’Économie donne rendez-vous en 2023

La ministre de l’Économie devant la représentation nationale est revenue sur les interpellations de l'opposition concernant le taux d’endettement et le déficit budgétaire. Selon Madame Oulimata Sarr, 2023 sera très déterminant pour la stabilité du taux de croissance.







« Le taux d’endettement et le déficit budgétaire dont vous parlez sont basés sur le PIB 2014. Soyez convaincus avec moi que notre économie a fait un bond en avant entre 2014 et 2022. Je pense que le revising de l’ANSD pour l’année 2023 va clore le débat sur le taux d’endettement », fait-elle savoir.