Taux d’achèvement en milieu éducatif : La COSYDEP et l’USAID décomptent 47%, soit 1.500.000 enfants et jeunes hors des espaces éducatifs.

Pour un Sénégal à l’image d’un système éducatif et de formation efficace, inclusif et en adéquation avec les contextes national, régional et international, l’éducation doit être au cœur des préoccupations de tous les acteurs concernés. C’est dans cette dynamique que la coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) a tenu un atelier national de validation du rapport concernant la mise en place d’une cartographie et la revue des principales initiatives permettant aux enfants et jeunes d’être qualifiés ainsi que leur certification. Pour ce faire, La COSYDEP en partenariat avec l’UNESCO s’est engagée à réaliser une cartographie des principales initiatives de qualification et de certification pour les jeunes non scolarisés, déscolarisés et analphabètes ainsi que l’analyse de leur pertinence par rapport au marché de l’emploi.