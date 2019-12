Taux brut de pré scolarisation : Kaolack en dessous de la moyenne nationale (Thérèse Faye).

La semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été lancée ce lundi dans la ville de Mbossé. À cette occasion, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des Tout-petits, s'est prononcée sur le taux de la préscolarisation dans cette zone et la situation des enfants de la rue. Selon Thérèse Faye Diouf, " nous avons vu à Kaolack qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, le taux brut de préscolarisation est de 10% et quelque, même pas au dessus de la moyenne nationale. Donc, nous avons compris qu'il faut faire beaucoup de choses à Kaolack sur le plan nutritionnel, de la protection, de la santé entre autres. S'agissant de la situation des enfants de la rue, c'est une question qui est en train d'être prise en charge par madame le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants. Donc, cela demande une approche inclusive, participative…"