Le candidat sous la bannière de la Convergence Patriotique pour la justice et l'équité/Naay Leer, Ibou Ndiaye, a vivement dénoncé les dernières agressions dont sa caravane a été victime, occasionnant 4 blessés dans ses rangs.



Au micro de Dakaractiu Mbour, Ibou Ndiaye a fait comprendre que Tattaguine est une et indivisible et qu'il n'est pas prêt à marcher sur des cadavres pour être maire...



Cependant, la problématique de l'eau dans sa commune reste un challenge à relever une fois porté à la tête de la municipalité...



En guise de conclusion, le candidat de Nay Leer prône l’autonomisation des femmes en créant des activités permettant de les aider économiquement au lieu de les transporter comme des marchandises à des fins électoralistes...