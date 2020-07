Tatouage moderne : La nouvelle trouvaille des femmes pour la Tabaski à Kolda.

Le tatouage moderne est la nouvelle trouvaille des femmes et des jeunes filles pour se faire belle pour la fête de Tabaski. Cette nouvelle tendance au détriment du henné traditionnel trouve de plus en plus d’adeptes à cause de ses designs, de sa rapidité et de son coût. Dans la rue dite « baol baol », elles se regroupent par dizaines de tous âges chez les tatoueurs.



Modou Diop est un tatoueur installé à Kolda depuis deux ans, d’avancer en ces termes : « c’est un nouveau business qui marche bien mais surtout en période de fête. Nous constatons aujourd’hui que le henné tend à disparaitre et seules les vieilles femmes appliquent le henné. Nous en avons de tous les âges et à moindre coût à raison de 500 f cfa par individu. Nous présentons au client les designs qu’il choisit avant de passer au tatouage. Notre clientèle est très jeune comprise entre 10 et 40 ans.»



Interrogé sur les risques sanitaires, M Diop de préciser : « c’est un produit naturel que nous utilisons. En réalité c’est du henné, mais amélioré. Le tatouage disparaît au bout de quelques jours, donc le client ne court aucun risque sanitaire. »



Venue se faire tatouer, A Diallo se dit « satisfaite par le travail artistique de ces jeunes qui ont apporté une certaine tendance dans la capitale du Fouladou ». Avant de poursuivre : « j’ai l’habitude à chaque évènement de venir me faire tatouer ici et à chaque fois j’ai des designs nouveaux. Avec le henné, on prend trop de temps à le faire et c’est très compliqué, mais ici c’est rapide et bien fait. Ce sont des professionnels... »



La plupart des femmes interrogées sur le sujet disent « se démarquer du henné traditionnel » et très « satisfaites de la nouvelle tendance beauté qu’elles trouvent chez les tatoueurs ».