Tassette : Fatiguées d'attendre le "train de l'émergence" des femmes tirent à boulets rouges sur le maire.

Indignées par la situation économique et infrastructurelle de leurs villages Nguinth, Wolof et toucouleurs, Diamaguène Peulh et Sérère, Keur Ndaw Mbor, Keur Laye, Dounguel, Dieling, Ngaye-Ngaye, Keur Yoro Dia, Séssène Diack, Keur Manghary dans la commune de Tassette, le collectif des femmes a fait face à la presse pour dénoncer, disent-elles, une politique de leur collectivité locale qui va à contre courant de celle prônée par leur leader, Macky Sall. La réalisation imaginaire annoncée de plusieurs projets : une coopération décentralisée qui va mal, manque de pistes de productions, sans eau ni électricité, sans case de santé, un établissement scolaire sans mur de clôture et la liste est loin d'être exhaustive. Très remontées contre leur maire, ces femmes réclament son départ et un audit.

Selon l'apériste Khady Dione, "notre maire a trahi la confiance de ses administrés".

Selon Ngor Sène, l'adjoint au maire de Tassette "en accédant à la tête de la mairie, sur 51 villages, nous n'avons trouvé que deux villages électrifiés (1960-2014). En 2020, plus de 30 villages ont été électrifiés. Le maire a dépensé 72 millions francs Cfa pour les branchements sociaux et Nginth en a bénéficié. Nous sommes en train de construire le mur de clôture du Cem de Mboussnakh. Tassette n'avait pas de Lycée, et aujourd'hui les jeunes ne parcourent plus des kilomètres pour aller faire cours à Notto Diobass. Le maire a octroyé plus de 1000 moulins à mil à certains villages". Ngor Sène estime que "même s'ils ne peuvent pas tout faire, il sont en train de travailler". Non sans souligner que "Tassette n'a aucune ressource. Nous n'avons pas de carrières. Nos seuls partenaires, ce sont l'État et nos partenaires". Il est également revenu sur l'affaire des 2000 francs Cfa soulignée par les femmes. " Il y a des femmes des villages qui ont reçu des financements. Mais malheureusement, les financements ont été arrêtés".