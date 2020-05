Pour une bonne reprise des cours à Tassette (Thiès), le maire a distribué des kits d'hygiène composés de thermoflash, de gel hydroalcoolique, de détergents en plus du matériel de désinfection des salles de classe de sa commune. La municipalité a offert, selon Mamadou Thiaw, 60 thermo flash, 60 cartons de gel hydroalcoolique, 60 cartons de Madar, 2 fûts pour nettoyage en plus de 3 machines de désinfection et 5.000 masques aux élèves et au corps pédagogique afin de mieux les outiller lors de la reprise des cours. Selon Mamadou Thiaw, "nous avons apporté cette contribution agissante à la communauté éducative afin de permettre aux élèves et à l'encadrement pédagogique de reprendre dans d'excellentes conditions les enseignements apprentissages." La cérémonie a été présidée par le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Guèye et du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakar (Bby), Aymérou Gning entre autres. " En dotant intégralement toute la communauté éducative de matériel et kits d'hygiène, en cette période de pandémie, vous avez de fort belle manière répondu à la demande du Président, Macky Sall", a-tenu à expliquer Oumar Guèye. Et d'ajouter : "c'est le lieu pour moi de vous féliciter et de vous encourager au nom du Président de la République pour cet excellent travail que vous êtes en train de mener pour l'intérêt des population de Tassette et c'est ce que nous attendons d'un maire".