Tariq Ramadan également visé par une plainte aux Etats-Unis

L’affaire Ramadan rebondit outre-Atlantique. Une plainte pour agression sexuelle contre Tariq Ramadan aurait été déposée le mois dernier auprès de la police de Washington, a appris Libération. La plaignante, une Américaine musulmane d’une trentaine d’années, réside actuellement au Koweït. Elle aurait déposé plainte par téléphone dans la soirée du 19 février, pour des faits remontant à la nuit du 30 au 31 août 2013. A cette date, le prédicateur musulman se trouvait dans la capitale américaine, où il participait au 50e congrès de la Société islamique d’Amérique du Nord (ISNA).



Comme il est d’usage aux Etats-Unis, le rapport de police n’indique ni l’identité de la plaignante ni celle de l’accusé. Les deux protagonistes sont désignés par les abréviations R-1 (pour «reporting person», personne déclarante) et S-1 (pour «subject», objet). Une source policière dans la capitale américaine a toutefois confirmé à Libération que S-1 désignait bien Tariq Ramadan. La plaignante accuse le théologien suisse d’avoir «placé son pénis dévêtu contre sa poitrine» et de l’avoir «touchée au niveau du décolleté», le tout «contre sa volonté», détaille la plainte d’une page, que Libération a pu consulter.



Sans plus de précisions, la même source policière confirme que l’enquête, toujours en cours, a été confiée à un inspecteur. Selon la procédure pénale américaine, l’inspecteur décidera, à l’issue de son investigation, s’il y a suffisamment d’éléments pour transmettre le dossier à un procureur fédéral et recommander une mise en examen. Le cas échéant, il reviendra alors au procureur de décider de lancer, ou non, des poursuites judiciaires contre Tariq Ramadan, au nom du District de Columbia, où se trouve Washington.



Employée du département de la Défense



Maître Jonas Haddad, l’ancien avocat de deux des trois femmes qui ont porté plainte pour viols en France contre Tariq Ramadan, confirme l’existence de cette accusatrice américaine, avec qui il a lui-même été en contact. «J’ai été mis en relation avec elle il y a environ deux mois par des sources américaines», déclare-t-il à Libération. Leurs échanges, ajoute-t-il, ont essentiellement porté sur la procédure qu’elle pouvait enclencher aux Etats-Unis.



En novembre dernier, le chercheur britannique Aymenn Jawad Al-Tamimi, spécialiste de la Syrie et du groupe Etat islamique, avait publié sur son site personnel le témoignage d’une femme présentée comme une amie proche, qui racontait avoir été agressée sexuellement par Tariq Ramadan le 31 août 2013 à Washington. A Libération, il confirme que c’est son amie qui a déposé plainte mi-février. Et ajoute que cette dernière ne souhaite pas s’exprimer dans les médias.



Dans son récit, la jeune femme raconte qu’elle travaillait comme «instructrice culturelle» pour le Département américain de la Défense, chargée «d’enseigner l’Islam et la culture moyen-orientale» aux militaires. «Je n’avais pas l’impression d’avoir les connaissances ou le bagage nécessaires en matière d’études islamiques pour transmettre la vérité à mes étudiants», ajoute-t-elle. C’est la raison, dit-elle, qui l’a poussée à contacter Tariq Ramadan via Facebook, en mars 2012. Après des échanges de messages suivis de plusieurs mois sans contact, leurs échanges reprennent à l’été 2013. Le théologien informe alors la jeune femme de sa présence, fin août, à Washington.



Après avoir suggéré – sans succès – une rencontre autour d’un déjeuner, la jeune femme raconte avoir finalement accepté de rencontrer le prédicateur dans sa chambre d’hôtel, peu avant 2 heures du matin, le 31 août 2013. C’est là que l’agression sexuelle aurait eu lieu. L’ensemble des éléments de ce récit ont été confirmés à Libération par une autre source judiciaire, également en contact avec l'accusatrice. Sollicités par nos soins, les avocats du théologien n'ont pas donné suite à notre demande.



Le 15 février, l’avocate et essayiste américaine Rabia Chaudry avait publié le message suivant sur son compte Facebook : «Aujourd’hui, j’ai signalé une victime musulmane de Tariq Ramadan à un procureur fédéral aux Etats-Unis. Je devine qu’il y en aura davantage.» La victime présumée mentionnée par Rabia Chaudry est-elle celle qui a déposé plainte le 19 février ? S’agit-il d’une autre affaire ? Une seule certitude : le message de l’avocate diffère en deux points des éléments officiels recueillis par Libération. Sur la date, d’abord, le message datant du 15 février, soit quatre jours avant le dépôt de plainte. Ensuite, elle évoque un signalement «à un procureur fédéral» alors que les faits ont été rapportés à la police. Rabia Chaudry n’a pas souhaité répondre à nos multiples sollicitations. Contacté également par Libération sur d’éventuels contacts entre la justice française et la police américaine, le parquet de Paris a indiqué ne pas avoir d'éléments sur cette affaire