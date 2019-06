Tarifs douaniers : Les commerçants menacent d’initier « Sénégal pays mort »

Le ton monte au niveau du cercle des commerçants du Sénégal à cause de la nouvelle décision de la douane entrée en vigueur le 10 juin dernier intitulée ‘’Valeurs de Correction’’. 4 jours après avoir appris la nouvelle et pris en compte les conséquences que cela pourrait avoir sur leurs activités, les opérateurs économiques membres de l’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (Acis) ont initié une Assemblée générale extraordinaire au Centre commercial Touba Sandaga, vendredi dernier pour décider des actions à mener pour pousser les autorités à revenir sur leur décision.



À l’issue de leur rencontre, les commerçants, à travers Abdourahmane Syll, le Secrétaire général de Acis, ont relevé leur volonté de croiser le fer avec les autorités douanières. Pour ce faire, ils ont annoncé un plan d’action qu’ils entendent dérouler de manière graduelle, si leurs rencontres avec l’administration douanière et leurs supérieurs hiérarchiques se soldaient par un échec.



‘’Beaucoup d’autres perspectives ont aussi été dégagées pour venir à bout de cette décision. Nous n’excluons pas de paralyser l’économie nationale. Un ‘’Sénégal pays mort qui va au-delà de Dakar ville morte est envisagé. Bref, tout ce qu’exige la situation actuelle, nous ne l’excluons pas. Nous sommes déterminés à aller jusqu’au bout afin d’obtenir gain de cause’’, a dit M. Syll qui portait leur parole.