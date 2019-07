Tarification de l'autoroute à péage : « Le collectif des usagers pour une bonne compréhension du citoyen sur les changements tarifaires... »

"Par rapport aux tarifications, il faut une ouverture de l'AGEROUTE et des concernés pour faire comprendre au citoyen Lamda, le mode de financement et de tarification..." Une proposition du président du collectif des usagers de l'autoroute à péage Cheikh Oumar Sy. Donnant ses arguments techniques il est clair, selon Cheikh Oumar Sy, " que l'AGEROUTE est compréhensible et nous les félicitons pour nous avoir donné des éléments en guise d'informations et que nous ignorions". Toutefois, il les invite à éclairer les sénégalais sur les mécanismes de changement sur les différents tarifs.