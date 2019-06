Tarif du Péage ‘’Ila Touba’’: ‘’Contrairement à ce qu’on raconte, il y a bel et bien hausse’’ (Cheikh Abdou Mbacké, Député)

Face au ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a tenu à attirer l’attention de l’autorité sur l’augmentation du coût passager du péage ‘’Ila Touba’’.

‘’Contrairement à ce qu’on raconte, il y a bel et bien hausse du tarif.’’

Pour étayer ses propos, le parlementaire convoque son récent déplacement dans la cité religieuse. ‘’Avant je payais 5.000 f cfa, mais lors de mon récent voyage à Touba pour les besoins de la célébration de la nuit du destin, on m’a taxé 6.000 f cfa’’, s’est-il offusqué.

Le député libéral s’exprimait à l’occasion du vote du projet de loi autorisant la création de la société nationale SEN TER SA, société de gestion du patrimoine du TER.