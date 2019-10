Tapis rouge pour Rabi Al Awal 2 - Mawlud à nos portes. (Par Papa Ibrahima Diassé)

À l’horizon aux faces rayonnantes

Un bleu pâle annonce ta venue soulageante

Dans un coin du ciel au silence mystique

Ton abondance déferle, elle est certes mythique.



Tous les coups de vents prédisaient pourtant auparavant

Cette sublime naissance qui s’est immiscée dans tes vents



Fraîcheur des nuits, les astres s’exhibent, en exaltation, robustesse aux contours,

L’échange de civilités aux parvis des usagers sans détours



Les cieux sont timides, bien que comblés

Les étoiles laissent leurs larmes, comme Niagara, gicler



Les tapis dressés, aucun fil ne déborde,

Le temps est en action devant sa science séduite,



Réduite à l’observation des faits qui sillonnent le grand événement,

Majeur aux essences pures, le voilà qui arrive lentement !



Qui rappelle l’histoire, celle d’un désert Animé de partout, où sont arrimés les tapis rouges et verts!



Celle d’une vie qui va changer des destins, Voici venu Mawlud, quel hôte de marque qui débarque pour notre gain contre notre chagrin!



La pluie crie, les montagnes se cognent,

Nuit et aube sont devant le Juge digne

Qui tranchera en faveur de leur transition

Un canal ouvert fruit d’un bonheur en ébullition



Un nom annoncé, Ahmad aux cieux, Mohamed ici, et au-delà, ailleurs, partout précieux



Nos sensations, lui, Médine douce, unique repère

Berce le cœur de tes hôtes, à des kilomètres

Leurs voix résonnent, leur raison de vivre, ta noble vie.



Ils vernissent le temps

Et bénissent le chant,

Destiné à lui, le maître aux immenses trésors

De Dieu, ils proviennent, un don du ciel en or !



Les sapins sont dressés des cieux à la terre, des anges que des anges, en provenance de Beit Al Ma’mur,

Suivant pas à pas le rythme de cette naissance, Mawlud, Ô mois chanceux et pur



Au grand jour, la lueur terrestre s’intensifie,

Le Seigneur exalté, les âmes s’agenouillent, se prosternent et se retirent, l’Islam déroule son fleurissant tapis,

A Ahmad l’honneur de diriger la marche éclairée

Il hisse son étendard et les vents de Hirae le font flotter.



La pluie au contact plein de tact

Les mamelles s’entrelacent, face à la pression diurne

Et se briment les yeux par leurs actes,

Leur excès d’engagement sans bornes.



Rabi Al Awal arrive en grande pompe

Comme une bombe et illumine les ténèbres

Il ôte de notre chemin, les embûches

du désordre

Met de l’ordre dans nos vies à la manière d’une ruche et essaime la sainteté par l’entremise d’une colombe



Le mois délicieux,

Conclave des pieux !

Qui voit à sa douzième nuit

S’ouvrir les portes du Paradis



Mawlud’an Nabi Psl célébré

Prières et zikrs combinés



C’est la nuit de la sentence, de la naissance et de la repentance

De l’ascension, l’agrément et le rayonnement

Du Prophète (PSL), des adeptes et des exégètes.

De l’exil qui annihile toutes les manœuvres des incivils



Mois des Étoiles !



Le Prophète (PSL) émigra de la Mecque vers Médine au premier des trente jours



Mois du début des ennuis des polythéistes de Quraich qui voulaient s’opposer au

destin du bien aimé homme du Hijaz, le très sûr (PSL)



Celui qui réussit à traire du lait par ses saintes mains d’une chèvre malade, improductive et à abreuver Oummo Ma’bad et son époux Abou Ma’bad en plein désert.



A sa douzième nuit, date anniversaire de la naissance bénie, est consacré le socle de tous les repères



Du coup, il devient le mois préféré de Mame Abdou,

L’authentique figure de proue



Choisi aussi par Al Maktum le secret,

Symbole du charisme épuré et du savoir éclairé



Favori de Cheikh Al Islam,

Chantre de la pérégrination des âmes



Bien glorifié auparavant par le détenteur de la mission sacerdotale

Le patriarche El Hadji Oumar Foutyou Tall



Vanté partout par Khadimou Rassoul,

Le grand ennemi du mal, qui a harangué les foules



Loué jusque dans les profondeurs des rives

Par le rédempteur, Al Mahdi Al Mountazar, l’imam à la photo illustrative.



Nous voilà aux portes de ce mois béni

Qui abrite la naissance de Nabi (PSL)

Envoyé à nous pour illuminer notre vie!

Partout en tout temps ailleurs comme ici.



Papa Ibrahima Diassé