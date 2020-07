Tapha Tine démarre les hostilités : « Boy Niang 2 Sou Beurré Niakk, Sou Khékhè Niakk, Na arbitre bi... »

Le géant du Baol, Tapha Tine, est sorti de sa réserve ce dimanche lors de sa première rencontre avec son prochain adversaire, Boy Niang II. Généralement assez calme et avare de parole, le puncheur semble cette fois-ci animé d'une détermination sans faille. Après les années blanches et les défaites surprises qui ont fortement entamé sa progression vers les sommets, Tapha Tine entend faire de ce duel une simple formalité. Sûr de son fait et de sa grande expérience engrangée, il a d'emblée averti le Pikinois : " Boy Niang 2 Sou Beurré Niakk, Sou Khékhè Niakk, Na arbitre bi.. " La bataille s'annonce épique si l'on sait qu'il a été déjà était battu par un autre Pikinois, Ama Baldé...