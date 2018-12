Tanor Dieng : « Ls gens partiront, mais le PS continuera à être l’un des premiers partis au Sénégal »

Le Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe du président Senghor au cimetière de Bel Air. Une 17ème édition des festivités de commémoration du décès du Président Léopold Sédar Senghor par le Parti Socialiste. Evoquant l’héritage du 1er Président sénégalais, Ousmane Tanor Dieng a laissé entendre qu’il restait intact, et que l’histoire du parti socialiste était faite de division, de séparation mais aussi de fusion. « Des gens partiront d’autres viendront. Et on continuera à être l’un des premiers partis non seulement du Sénégal, mais aussi de l’Afrique »