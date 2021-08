Tamkharite aux HLM : Cheikh Mbaye et le mouvement « Sa Deug Deug » perpétuent la tradition.

À l’occasion de la fête de Tamkharite célébrée ce mercredi, le président du mouvement "Sa Deug Deug" a renouvelé son acte de bienfaisance en direction des populations des Hlm, surtout les plus démunies. Comme par le passé, Cheikh Mbaye est venu en soutien à plusieurs familles en leur offrant des bœufs pour une bonne préparation de la fête de l'Achoura.



Une action que Cheikh Tidiane Mbaye conçoit comme une continuité des œuvres sociales initiées par le président de la République et sur lesquelles le mouvement s’inspire.



Le président du mouvement "Sa Deug Deug", réaffirme son ancrage aux HLM et son soutien manifeste aux populations qui, en retour saluent son geste et témoignent de ses interminables actions sociales dans la localité.