Tamkharite à Kolda : Entre cherté des légumes, ajustement du couscous et covid-19.

La Tamkharite cette année à Kolda revêt un cachet particulier à cause de la covid-19. À cela s’ajoutent la cherté des légumes, l’ajustement du couscous et le manque d’argent. Même si les moulins ont tourné à plein régime pour la farine de mil ou de maïs pour le couscous, l’engouement demeure faible.



D’habitude à cette époque, tous les enfants s’affairent autour du tam-tam pour qu’ils puissent fêter dans la joie Achoura. Mais cette année, plusieurs tours dans les quartiers et concessions rares sont ceux qui fabriquent leurs tam-tams pour la Tamkharite. Le marché est bien approvisionné en poulet et viande et chacun y va selon sa bourse.



Hana Diaité, une femme mariée rencontrée au marché central se confesse : « cette année, je prépare le couscous à la sauce de viande de bœuf. J’ai acheté un kg de viande à 2.300 f mais les légumes restent très cher. Les choux, les carottes, les navets sont chers mais on fait avec la loi du marché. Je prépare du couscous sénégalais avec du « lalo » bio pour manger sain. Cette année, la covid-19 a beaucoup impacté les fêtes. Je pense que nous vivons les conséquences de cette maladie mais nous devons célébrer Achoura dans le respect des mesures barrières. Je rappelle aux gens d’éviter de se serrer la main comme à cette fête on se serre la main en guise de fraternité religieuse. »



Un religieux préférant garder l’anonymat recommande aux fidèles musulmans de s’abstenir cette année de se serrer la main afin de barrer la route au coronavirus.



Moustapha B commerçant d’avancer : « l’oignon et la pomme de terre ont relativement augmenté. Nous achetons le sac de 25 kg d’oignons importé à 11.500 f cfa tandis que le sac de 25 kg de pomme de terre à

11.000 f cfa à raison de 600 f le kg au détail pour les deux. Nous sommes obligés de nous aligner sinon nous courons à notre perte malgré le cri du cœur des clients. Les clients du reste, ne sont pas nombreux car je pense que la maladie est passée par là... »



Aïcha Konté, ménagère, ne dira pas le contraire : « pour cette année, je prépare du couscous traditionnel au poulet. J’ai payé le poulet à 3.000 f mais on en trouve à 3.500 voire 4.000 f selon la bourse du client. Je déplore la cherté des légumes et la covid-19. Nous n’aurons pas le même parfum de la fête comme les années précédentes, cette année à cause du coronavirus.



Moi j’aime cette fête surtout la nuit où les enfants, les adultes font le « tajabon » avec le son entremêlé aux battements des tam-tam, des pots et guitares traditionnelles, entre autres », déplore-t-elle.