Tamkharite : L’appel à vigilance sur l’achat des bœufs

À l’approche de chaque Tamkharite ou Achoura, nombreux sont les sénégalais qui se cotisent pour acheter un ou des bœufs aux fins de partage et de solidarité. Ce qui a fini par devenir une habitude dans beaucoup de quartiers.



Malheureusement, beaucoup de gens qui s’adonnent à cette pratique ne prennent pas le temps de consulter leurs bœufs avant de les abattre. Un fait déplorable selon Djiby Ba, représentant du collectif général des artisans évoluant dans le secteur informel. Ce dernier les invite à plus de vigilance lors de l’achat des bœufs. Car, dit-il, «beaucoup de ces animaux souffrent de maladie capable de contaminer l’être humain». Ainsi, il invite la population «à se rapprocher du service départemental de l’élevage ou d’un vétérinaire pour faire inspecter ces bœufs avant de les abattre».



Ayant comptabilisé une expérience de 20 ans dans le domaine de l’abattage, M. Ba invite le ministère de l’élevage à inscrire la fête d’Achoura dans leur calendrier annuel et d’organiser des Crd comme ils le font pour d’autres activités.



Pour rappel, la tamkharite encore appelé Achoura est célébrée le dixième jour du mois de Mouharram, premier mois du calendrier lunaire islamique. Une fête de la bienfaisance et de la générosité envers la famille, les parents, les orphelins et les déshérités.