Tamkharite : Ces douze recommandations du Prophète (Psl) pour le jour d'Achoura

Achoura est une fête célébrée au Sénégal sous différentes formes. Plus connu sous le nom de Tamkharite, elle est caractérisée par le jeûne du jour et le récital de Coran dans certains foyers, mais aussi par le ‘’Tâjabone’’ durant la soirée, surtout après le dîner. Mais malgré tout, ces pratiques continuent d’être ce moment propice au recueillement et à la prière. Même si la pratique du jeûne reste le rituel le plus observé, une douzaine de recommandations à observer le jour, ont été faites par le Prophète Seydina Mohamed (Psl). Oustaz Mohamed Bachir Cissé, interrogé par Dakaractu, a bien voulu nous les rappeler...