Tamkharite 2020 : Arona Coumba Ndoffène Diouf en soutien à la commune de Biscuiterie.

La commune de Biscuiterie s'est retrouvée cet après midi à la place où le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf a l'habitude de les accueillir dans le cadre de la fête de Tamkharite. Ce vendredi, une trentaine de boeufs ont été distribués aux différentes familles sans distinction de parti ou encore de religion.



Ce geste annuel est perpétué pour venir en aide aux populations démunies surtout dans un contexte de pandémie où les besoins se font de plus en plus sentir. Arona Coumba Ndoffène Diouf compte d'ailleurs multiplier chaque année ce geste pour satisfaire une grande partie de la population.



Étant une fête de recueillement et de prières, le ministre-conseiller appelle à la cohésion et à l'entraide sociale pour que ces familles dans le besoin, puissent toujours, dans ce genre de circonstances, trouver un soutien pour passer une bonne fête.