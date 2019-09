Tamkharite 2019 / Thiès : Habib Niang distribue des sachets de couscous à ses groupements de femmes et promet aux populations de Médina Fall un assainissement digne de son nom une fois élu à la tête de la mairie de Thiès-Nord

À quelques jours du nouvel an musulman appelé Achoura (Tamkharite), le leader du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang a distribué, plus de deux mille sachets de couscous estimés à 2 000 000 francs Cfa à ses groupements de femmes. Ainsi, dans le cadre des ses activités sociales décentralisées, la cérémonie s'est tenue au quartier Médina Fall qui est confronté à un réel problème d'assainissement. Après avoir réitéré son ambition de devenir maire de la commune de Thiès-Nord, le plus grand vivier électoral de la zone nord, le leader de "And Suxxali Sénégal" promet de faire de l'assainissement du quartier Médina Fall une priorité, une fois élu à la tête de la municipalité.