Tambacounda : week-end politique, Mamadou Kassé sur le terrain

Il a fini par associer son prénom et son nom à sa ville natale, Tambacounda. Le Directeur général de la SICAP SA, par ailleurs Responsable politique de l'Alliance Pour la République de Tambacounda, Mamadou Kassé, ne laisse jamais passer une semaine sans une descente de terrain accompagnée d'actions sociales à l'endroit des populations. Il est difficile de ne pas lui reconnaître cet attachement viscéral à son territoire d'origine dont il s'identifie en permanence. Il vit et respire pour cette localité où tout manque. Cette grande ville qui a vu naître de grandes figures souffre le martyre, accumule les tares et accuse un retard criard sur tous les plans. C'est peut-être ce qui aiguise les appétits parce que finalement tout est à faire dans cette commune.

Les prochaines échéances sont à grand enjeu et sur ce plan, même si sur la question du leadership il dit rester à l'écoute des directives du President de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yaakar, M Kassé sera un challenger sérieux pour diriger l'exécutif local au regard de sa côte de popularité au sein de la jeunesse, son engagement dans les réseaux et dans la défense des réalisations du gouvernement. Pour rappel, il est un des porte parole actif de la coalition présidentielle. Particulièrement visible par des actions dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Mamadou Kassé a tenu, selon ses propos, même en pleine épidémie, à rester au contact des populations de Tambacounda dans le strict respect des gestes barrières. Masque serré, gel à proximité, il reçoit dans son quartier général au plateau de Tambacounda dans un protocole qui impose le masque et le lavage préalable des mains.

Ce week-end mettant à profit sa présence sur le terrain, il est allé au poste de santé de Hafia, proche de son domicile, pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réhabilitation qu'il a entièrement pris en charge. Après un entretien avec les ouvriers et l'infirmière Chef de Poste, il fait cap sur le garage Cothiary où les chauffeurs et transporteurs l'attendent pour un entretien sur l'actualité du transport et le post COVID.

Après un périple de présentation de condoléances c'est le retour au quartier pour parachever les entretiens, entériner les nombreux ralliements et répondre aux différentes requêtes.

Un dignitaire rencontré sur place nous a confié que la posture de Mamadou Kassé est un concentré de plusieurs hommes politiques valeureux du terroir, notamment Souty Touré, Moussa Diallo et Cheikh Cissokho...