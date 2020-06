Tambacounda / Sur les traces de la Covid-19 : « La fréquentation de nos structures de santé a fortement baissé » (Dr Tidiane Gadiaga, MCD)



La Covid-19 a, on le sait, fortement impacté sur le fonctionnement des structures sanitaires du pays. Celles de Tambacounda, ne dérogent pas à la règle. En effet, le médecin chef d’indiquer : « nous avons constaté que la fréquentation de nos structures sanitaires à cette même période l'année dernière, a fortement baissé ». Avant de poursuivre en expliquant que « cela a forcément un impact sur les recettes qui nous permettaient de gérer le personnel communautaire. Il attire, cependant, l'attention des populations par rapport « au paludisme et autres pathologies, comme les maladies chroniques, qui ont toujours existé, qui existent toujours et qui existeront même après la covid-19 ».