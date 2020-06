Tambacounda / Sur les traces de la Covid-19 : « J’ai vécu la maladie avec beaucoup de dignité et de sérénité » (Faye Waly, malade guéri)

Après le département de Goudiry, ce fut au tour de celui de Tamba d’être touché dans la région. En effet, le dimanche 26 avril 2020, le premier cas issu de la transmission communautaire, avait été annoncé dans la région par le ministère de la santé et de l’action sociale.

Il s’agissait de M. Faye Waly, technicien supérieur en santé, spécialisé en néphrologie et en hémodialyse, agent en service au centre d'hémodialyse de l’hôpital régional de Tamba. Même s'il sait très bien là où il a contracté la maladie à Covid-19, il ne sait pas le malade qui l'aurait contaminé, ce qui fait de lui un cas communautaire. À visage découvert, il a accepté pour Dakaractu de partager son histoire. C'est chez lui, au quartier camp Navétane, qu'il a accepté de nous recevoir, pour nous livrer, avec sa famille, son combat contre la covid-19. Son histoire avec la maladie, qu'il a " vécue avec beaucoup de dignité et de sérénité". Même si, personnellement, il n'a pas été victime de stigmatisation, il invite la communauté à traiter le malade guéri de la covid-19 "comme quelqu'un qui avait le palu et qui est guéri." Et pour ceux qui n'y croient pas encore, "elle est bien réelle", nous a confié Mme Waly...