Tambacounda / Réhabilitation du lycée MCM : Mamadou Talla félicite la SONATEL et l'invite à accompagner CANAL ÉDUCATION.

Le ministre de l’éducation nationale a présidé la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation-rénovation et de l’équipement du lycée Mame Cheikh Mbaye de Tambacounda ce lundi 25 janvier 2021.

C’était en présence du gouverneur Mamadou Omar Baldé, du directeur général de la Sonatel et des autorités académiques et politiques de Tambacounda.



D’un coût global de 500 millions de FCFA, la réhabilitation de l’établissement financée par la Fondation Sonatel, va permettre d’améliorer significativement les enseignements-apprentissages. Le DG de Sonatel, M. Sékou Dramé, lors de son discours a assuré que la Fondation fera de même dans tous les secteurs dans le besoin d'appui matériel et financier, notamment dans le secteur sanitaire en citant l'exemple de Diamniado.



Le ministre de l’Education nationale, M. Mamadou Talla a offert à l’occasion 40 tablettes à l’établissement dans le cadre du projet Promet, avec l’appui de la Koica. Il a, au nom du Président Macky Sall, exprimé sa gratitude au groupe Sonatel pour toutes les bonnes actions entreprises en terme de responsabilité sociétale d’entreprise.



Le ministre a, en outre, rappelé l’intérêt que le président de la République accorde à l’utilisation du numérique dans l’éducation. « Nous avons mis en place un important programme pour le télé-enseignement à travers le Promet. C’est dans ce sens que nous invitons encore la Sonatel à nous accompagner pour le déploiement rapide de la chaîne de télévision éducative CANAL ÉDUCATION pour le secteur de l’éducation et de la formation », a déclaré M. Talla.