Tambacounda / Réception des travaux du lycée Mame. C. Mbaye : Un adjoint au maire expulsé pour ses positions sur l'USO.

À Tambacounda, le combat porté par la société civile locale pour la construction de l'Université du Sénégal Oriental, semble déranger les plus hautes autorités. En effet, ces derniers qui ont déposé un préavis de marche la semaine dernière, auprès du préfet du département, semblent déterminés à poursuivre leur combat.



L'un de ses membres influents, par ailleurs adjoint au maire de Tamba, M. Bounama Kanta, a été déclaré persona non grata au lycée Mame cheikh Mbaye de Tamba, où doit se dérouler la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation dudit établissement par la Sonatel.



C'est sans doute la présence du Ministre de l'éducation nationale, M. Mamadou Talla, qui a poussé l'autorité prendre une telle décision. Et c'est sur sa page facebook que M. Kanta a tenu à prendre

"à témoin la communauté éducative de Tambacounda, je viens d'etre expulsé manu militari du lycée Mame Cheikh Mbaye sur instruction semble t'il d'une autorité". Nous y reviendrons...