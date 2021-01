Tambacounda : Plus d’un demi milliard consacré à la prise en charge du pôle mère-enfant.

L’ONG américaine Le Korsa, dans une dynamique d’améliorer la prise en charge sanitaire du pôle mère-enfant, a livré ce lundi 11 janvier à l’hôpital régional de Tambacounda tout le matériel nécessaire à la construction du bâtiment dédié à la couche mère-enfant, nous renseigne « Le Quotidien ».



Plus d’un demi milliard, c’est le coût de l’investissement



L’ONG Le Korsa à travers son directeur de projet a remis un important lot de matériel médical aux responsables de l’hôpital régional. Dans l’entretien avec nos confrères du « Quotidien » Diogoye Sène déclare que l’objectif est « qu’une fois fini, une réelle amélioration dans la prise en charge sanitaire de la mère et de l’enfant se fasse remarquer »

Thérèse Aïda Ndiaye, directrice de l’hôpital, se dit très satisfaite et poursuit : « Tout le matériel dont ont besoin une maternité digne de ce nom, un bloc opératoire et une pédiatre est gracieusement mis à notre disposition. »

Elle finira par remercier les représentants de l’ONG en promettant de tout mettre en oeuvre pour entretenir ce nouveau pôle mère-enfant et d’en faire bon usage.