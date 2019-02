Tambacounda : Me Madické Niang raille Macky Sall et expose les mesures phares de son projet de société

La région orientale du Sénégal est un point de passage obligé pour les candidats à la présidentielle, dans le cadre de la campagne électorale.



C'était au tour de Me Madické Niang de faire le déplacement dans la commune de Tambacounda, ce mercredi. Il a été reçu par quelques militants venus de Missirah, Makacolibantang, Koussanar, dans une ambiance de meeting électoral. Le candidat à la présidentielle était venu y exposer les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul".



Son objectif cependant, est de rallier à sa candidature, les électeurs, qui "n'ont plus confiance en Macky Sall", selon Me Madické Niang, qui assure que le président sortant "n'a rien fait pour les habitants de Tambacounda." Il veut ainsi rallier à sa cause le plus grand nombre d’électeurs. Le candidat à la présidentielle a fait quelques visites de proximité dans la commune de Tambacounda...