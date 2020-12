Tambacounda/ Mandat du chef de l’État : « Les jeunes républicains » désavouent deux de leurs camarades.

Le débat sur le mandat du chef de l’État, a été récemment lancé par l’ancienne présidente du CESE, M. Mimi Touré. Juste après cette fameuse sortie, des jeunes de Tambacounda dirigés par Souleymane Dembélé et Badou Diouf, tous les deux ex-membres « des jeunes républicains », ont tenu un point de presse pour confirmer l’ancien Premier ministre et ont rejeté toute idée de troisième mandat du chef de l’Etat, Macky Sall, « qui est bien à son second et dernier mandat ».



Suffisant pour susciter la colère des autres membres du mouvement avec à leur tête le président départemental M. Maodo Diallo. En effet, selon eux, « Notre pays est marqué par une période d’alliance et de discorde dans le jeu politique. Mais aussi une période de désinformation et de faux débats. A côté de tout cela un homme travaille sans relâche dans le silence et la discrétion, en témoignent les nombreuses réalisations au niveau local (13 km de routes goudronnées ; éclairage public ; assainissement ; formation et financement des jeunes et des femmes etc…)



Dans sa démarche, il élargit le camp présidentiel pour asseoir un large front pour les échéances futures. N’en déplaise à ses détracteurs qui sont hostiles au changement et qui se croient seuls légitimes d’occuper des postes de responsabilité », fustigent-ils. Ces derniers, selon les jeunes républicains de Tamba, « utilisent des esprits mal éclairés et irresponsables se réclamant de postes qu’ils n’occupent pas. » Parmi eux, « Souleymane Dembélé et Badou Diouf qui n’ont pas le droit de parler au nom de la jeunesse républicaine. »



Ainsi, les jeunes républicains, sous la conduite de Dembo Mané, président communal des jeunes se démarquent catégoriquement de cette sortie. Ces derniers soutiennent que « le président Macky Sall est à son premier mandat de 5 ans, il a donc droit à un deuxième mandat. » disent-il. Les jeunes républicains fidèles à leur coordinateur, l’Honorable député-maire Mame Balla Lo, « félicitent son excellence le président de la République Macky Sall et lui renouvellent toujours son soutien indéfectible ».