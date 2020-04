Tambacounda / Lutte contre le covid-19 : Le gouverneur de région préside la 1ère journée de désinfection des marchés.

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre la propagation du covid-19, le chef de l'exécutif régional avait annoncé, entre autres mesures, la fermeture des marchés les dimanches et les mercredis. Ces deux jours devaient être mis à profit, pour désinfecter ces hauts lieux de rassemblement. Ainsi, ce dimanche 12 Avril 2020, la commune de Tamba, a appuyé les services d'hygiène, qui ont utilisé 800 litres de produits, pour une opération de désinfection. Ainsi, tous les coins et recoins des marchés central et "Marinière" ont été passés au peigne fin.



En outre, 2000 masques confectionnés par les tailleurs locaux ont été officiellement remis au Député Maire Mame Balla Lô. Oumar Mamadou Baldé, a cependant, précisé que ces masques sont destinés aux hommes et femmes, commerçants au niveau de ce marché. Pour rappel, la région a enregistré jusqu'ici 07 cas de coronavirus, tous localisés dans le département de Goudiry.