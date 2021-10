Tambacounda / Locales 2022 : Sidiki Kaba lance sa propre coalition.

« AND AK SIDIKI DÉFAR TAMBA », c'est le nom de la coalition qui va porter la candidature de Sidiki Kaba pour les élections locales de janvier 2022. Cela au lendemain de la décision du président Macky Sall de confier la commune au maire sortant Mame Balla Lô et le département à Mamadou Kassé.



Pour rappel , le ministre des forces armées avait jeté son dévolu sur la mairie de Tamba et reste fidèle à sa démarche. D'après nos informations cette liste parallèle aurait la bénédiction de Macky Sall.