Tambacounda / Locales 2022 : Les jeunes de Sidiki Kaba le déclarent persona non grata.

La décision de Me Sidiki Kaba de renoncer à sa candidature pour la mairie de Tambacounda n’est alors pas du goût de ses jeunes partisans qui ont violemment manifesté en fin de journée du vendredi 29 octobre 2021.



Les camarades de Fodé Banora et Codé Camara se disent peinés et attristés par la décision du Président de la République, d’avoir choisi Mame Balla Lô comme tête de liste en lieu et place de Me Sidiki Kaba. En effet, disent-ils, « nous sommes trahis par le Président Macky Sall et par le ministre Sidiki Kaba. Si Sidiki Kaba n’accepte pas d’être notre candidat, il ne mettra pas ses pieds à Tambacounda. Il sera persona non grata, la décision est prise. Notre espoir, c’est Sidiki Kaba, mais il nous a trahis », regrettent-ils.



Noter qu’à la fin de leur rencontre très houleuse, ces jeunes avaient décidé de brûler des pneus pour manifester leur colère contre la décision de Sidiki Kaba. Il a fallu l’intervention de personnalités pour calmer ces jeunes dont certains étaient inconsolables.



Pour finir, ils ont décidé de voter contre la liste BBY dans la commune de Tambacounda...