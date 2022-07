Tambacounda/Législatives 2022 : « Cette forte mobilisation me va droit au cœur » (Thierno A. Sall, Aar Sénégal)

Ce mardi 12 juillet 2022 Tambacounda a accueilli la délégation nationale de la coalition "AAR SENEGAL", en tournée nationale en perspective des élections législatives du 31 juillet. Accueilli par une forte mobilisation du Dr Salif Samba Diallo, le leader de la coalition AAR SENEGAL, Thierno Alassane Sall, a entamé sa caravane nationale à Tambacounda. Il a reconnu et salué le travail abattu par le Dr Diallo, investi tête de la liste départementale de Aar Sénégal. « L’hôpital de Tamba a besoin de spécialistes ; la vallée du Mamacounda doit être réalisée ; la mise en place de l’Université du Sénégal Oriental », a énuméré Samba Diallo tout en exhortant les populations à venir soutenir TAS, quant à la réalisation des projets. Se souciant aussi du développement de la zone orientale, notamment Tambacounda, qui est un carrefour, TAS promet de porter la voix de la région à l’Assemblée Nationale. « Tamba est chaud et la population est chaude politiquement », se réjouit-il de la venue en masse des gens engagés à faire le bon choix. La mission s’annonce déjà sous les meilleurs auspices, eu égard à la forte mobilisation et l’engagement qui se lit dans le visage des militants. « Cette forte mobilisation me va droit au cœur », a-t-il conclu...