Tambacounda : Le maire Mame Balla Lô appelle à une synergie autour du Chef de l’État.

À Tambacounda, la guerre de leadership fait rage entre les differents responsables politiques de la mouvance présidentielle en général et de l’APR en particulier. Pas besoin d’aller chercher de midi à quatorze heures, les élections locales dont le fauteuil tant convoité du maire de la ville est l'enjeu, attise tous les appétits.



Mais selon l’édile de la ville de Tamba, le combat est ailleurs. En effet selon lui, « mettant à profit ses connaissances avérées de l’État (juridique et sociologique), le Président Macky Sall a mis en place un programme de développement très ambitieux (P.S.E), qui a transformé, incontestablement, notre économie.



À titre illustratif, entre 2014 et 2019, notre pays a obtenu un taux de croissance annuel moyen de 6.6% qui, selon la Banque mondiale, figure parmi « les plus fortes en Afrique ».



Si notre pays est arrivé, concrètement, à ce niveau de réalisation c’est grâce au génie du Président Sall et aussi à la volonté des sénégalais de porter, dans leur écrasante majorité, le PSE. L'élection présidentielle de 2019 témoigne, à suffisance, le lien indéfectible entre le Président Macky Sall et la population. Nous devons, en tant que responsables politiques, travailler à vulgariser les actions du chef de l’État. »



Depuis quelques mois, le monde est conforté à une crise sanitaire sans précédent causant des effets néfastes sur les économies des États. Ainsi, le Sénégal a enregistré une chute considérable de son taux de croissance qui est tombé en-deçà de 1%.



Pour subvenir, en urgence, aux besoins des populations et prévenir la faillite des entreprises, le Président Sall a mis en place le Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) doté de 1000 milliards de francs.



Après plusieurs mois de limitation des activités économiques et de restrictions de la circulation des personnes et des biens, le gouvernement a décidé, compte tenu de l’impossibilité de savoir la durée du virus et l’impérative nécessité d’allier santé et économie pour une gestion plus efficace de la crise, de procéder à la relance de l’économique du pays tout en veillant à la santé des populations.



À cet égard, le Président de la République a demandé au gouvernement de préparer le Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP 2A).

Selon le maire de Tamba, il s’est agi pour le Président de la République de tirer les leçons de la crise « [en donnant] une sur-priorité à la souveraineté alimentaire (agriculture, élevage et pêche), pharmaceutique et sanitaire, et booster en même temps l'industrialisation de l'économie, le numérique, le tourisme, le logement, en favorisant davantage l’équité territoriale et l’inclusion sociale.



Concrètement, la mise en œuvre du PAP 2A permettra de retrouver une croissance du PIB de l'ordre de 5,2 % en 2021 ; 7,2% en 2022 et 13,7% en 2023; soit le premier taux de croissance du Sénégal à deux chiffres, avec l'exploitation de ressources gazières pétrolières », a dit le premier magistrat de la ville de Tamba.



En outre, dans le cadre de la relance de l'économie ferroviaire, le Président a annoncé l'ouverture d'une ligne budgétaire de 10 milliards pour la relance du chemin de fer Dakar - Tambacounda.



Pour pouvoir réaliser un programme aussi ambitieux, « le Président a besoin l'implication de toutes les forces (politiques, économiques sociales, culturelles etc.), parce que la seule cause qui mérite d’être défendue c’est le Sénégal. D'où cet appel à des synergies autour du Chef de l’État », a conclu Mame Balla Lô...